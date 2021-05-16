В Челябинской области умерли девять человек с коронавирусом

Из больниц за сутки выписали 93 человека
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 92 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 61 703 случая заболевания COVID-19. Свежие данные опубликовал региональный минздрав.
Из больниц за это же время выписали 93 человека. Пока что не все победили ковид — на лечении остаются 2776 человек. За сутки в Челябинской области скончались девять человек с коронавирусом: семь непосредственно о COVID-19, двое — от других причин.
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