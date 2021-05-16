В Ленинской районе Челябинска в ДТП с иномаркой погиб водитель LADA

Пассажирку 2114 увезли в больницу. Фото: ГИБДД Челябинска

Сегодня, 16 мая, в 9:30 в на Копейском шоссе, 39 В произошло смертельное ДТП. Как сообщили КП-Челябинск, в полиции региона 52-летний водитель «четырнадцатой» выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Mitsubishi.

Фото: ГИБДД Челябинска

— В результате аварии водитель LADA скончался на месте. Пассажирка госпитализирована с травмами, — добавили в ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: ГИБДД Челябинска

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