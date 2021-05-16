Байкеры в больнице с переломами: мотозесон в Челябинске начался с аварий

25-летнего байкера сбила Škoda. Фото: «Мото Челябинск. KTeam»/vk.com

Сразу две аварии с мотоциклистами произошли вчера вечером в Челябинске. В полиции региона КП-Челябинск сообщили, что оба байкера в больнице.

— 15 мая, в 19:20 на «Синегорье» под мостами по адресу Железнодорожная, ½ 34-летний водитель Škoda, выезжая со второстепенной дороги наехал на Yamaha, за рулем которого находился 25-летний, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Байкера с травмами увезли в больницу.

Водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги. Фото: «Мото Челябинск. KTeam»/vk.com

В сообществе «Мото Челябинск. KTeam» байкеры пишут, что у пилота открытый перелом ноги, вечером он был в реанимации и ему сделали операцию.

— Водитель авто вину признал, сказал что не видел мотоцикл так как тот выскочил из-за машины. В общем скорейшего выздоровления парню, могло бы быть и хуже, с учетом отсутствия экипировки, — пишут байкеры.

Буквально через пару часов в 21:23 похожее ДТП произошло на Дарвина, 14/2. 48-летняя женщина за рулем Kia, поворачивая налево, наехала на 48-летнего мотоциклиста на Suzuki. Его тоже увезли в больницу.

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