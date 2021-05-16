В центре Челябинска провалился асфальт

На месте провала проходят сети УСТЭК. Фото: мэрия Челябинска

Сегодня, 16 мая, на Свердловском проспекте провалился асфальт. Дыру обнаружили специалисты Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. И сразу же вызвали представителей Управления ЖКХ, чтобы понять причину повреждения.

— Установлено, что в этом месте проходят сети компании УСТЭК (в провале тепловой лоток и парение), — сообщили в мэрии. — Место огорожено, восстановительные работы будут проведены компанией УСТЭК в кратчайшие сроки.

Напомним, почти месяц ушел на восстановление после ЧП на Куйбышева. Там из-за провала коллектора образовалась огромная дыра. Жители рядом стоящего дома тоже опасались обрушения.

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