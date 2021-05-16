Рекорд России! Челябинская спортсменка за сутки пробежала 252 километра

Александра Овсянникова установила рекорд России в суточном беге. Фото Федерация легкой атлетики России.

Традиционные соревнования в этом году прошли в Москве на стадионе «Искра». Спортсменам в рамках чемпионата России по суточному бегу предстояло наматывать круги по дорожке стадиона. Лучший результат показала воспитанница челябинской спортивной школы имени Мосеева Александра Овсянникова (тренер — Евгений Аллеборн). За сутки она пробежала 252 километра 511 метров. Это норматив мастера спорта международного класса и новый рекорд России.

Отметим, что во время суточного бега спортсмены останавливаются для того, чтобы перекусить, и даже успевают немного поспать. Это необходимо для небольшого восстановления.

Лучший среди мужчин ненамного опередил челябинскую спортсменку — его результат 260 километров 570 метров.

Отметим, что рекорд мира у мужчин в суточном беге принадлежит греку Янису Куросу, который в 1997 году пробежал 303 километра 506 метров. У женщин мировой рекорд у американки Камиллы Херрон — в 2019 году она пробежала 270,116 км.

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