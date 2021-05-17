То декольте глубже, то юбки короче: на Ночи музеев показали, как менялась челябинская мода от основания города до революции

Раньше перчатки надевали ради моды, а теперь для защиты от ковида. Парад исторической моды прошел в Государственном историческом музее Южного Урала Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Государственном историческом музее Южного Урала прошел необычный модный показ. Гости увидели, как одевались кочевники, жившие на территории будущей Челябинской области, первопоселенцы крепости и горожане до Революции. Акцент был сделан на женской одежде. Историческое дефиле прошло в рамках акции «Ночь музеев».

В показе приняли участие реконструкторы, а также челябинки различных профессий. Все они выходили на подиум впервые. К показу тщательно готовились — важно было погрузиться в образы различных эпох.

Как рассказали реконструкторы, с развитием железной дороги в Челябинске стали появляться самые передовые магазины, которые готовы были предложить модные наряды. Это и дом Валеева, и пассаж Яушевых.

Смотришь старые фото и думаешь: как же они ходили в таких нарядах, когда не было асфальта?

— Хороший вопрос! Были различные приспособления: специальные гетры поверх сапог, специальные калоши. Мы сейчас думаем, что Челябинск был сплошной грязью, но это не правда. В какие-то моменты дорогу развозило, но это единичные случаи. В целом все было хорошо, — заверил руководитель студии исторического танца ГАТТАКА Дмитрий Хань.

Немного жаль, что в XX века эта прекрасная эпоха ушла. Первая мировая, революция, Вторая Мировая. Одежда стала проще и, как отметил один из участников исторического показа, реконструктор Александр Акулов, юбки у женщин стали короче.

— Женщины начинают работать, у них нет прислуги. Прислуга работает на заводе вместо мужчин, — отметил Александр Акулов.

После исторического дефиле на подиуме показали коллекции современных дизайнеров. Изучить подробнее как менялась мода могут все желающие на выставке «Мода и стиль. История и современность».

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