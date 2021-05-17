Челябинцы переходят на цифровые карты вместо «пластика»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цифровые банковские карты по своему функционалу не отличаются от пластиковых. Разница — в отсутствии физического носителя. Пластик для такой карты не нужен, она имеет только виртуальную «оболочку», поэтому ее нельзя потерять или повредить. Цифровую карту можно самостоятельно оформить в приложении Сбербанк Онлайн буквально за пару минут и сразу начинать пользоваться. Оплачивать услуги можно и онлайн, и в торговых точках при помощи смартфонов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты. Для офлайн-расчетов карту необходимо загрузить в мобильный кошелек — ApplePay, SamsungPay, AndroidPay или MirPay.

— Каждая шестая дебетовая карта, выпущенная в регионе за последний год, была цифровой. Южноуральцы оценили необычный формат, и все больше клиентов обращается к нам за оформлением карты без использования пластика. Это просто и удобно, а по отношению к экологии — очень ответственно, — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Всего в Челябинской области сейчас насчитывается почти 3 млн действующих карт Сбербанка, за последние 12 месяцев их количество выросло на 267 тысяч.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Новости компаний.