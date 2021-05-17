Гостеприимный Челябинск

19-20 мая в Челябинске пройдет Второй Уральский форум отельеров и рестораторов Welcome Forum. Организатором event-проекта выступает крупнейший выставочный оператор Южного Урала — Первое выставочное объединение. Цель мероприятия — привлечение внимания к развитию сферы гостеприимства на Южном Урале. Генеральные Партнеры форума — компания «Балтик Мастер» и «Retigo». Партнерами «Welcome Forum» выступили компании — «Libra Hospitality», «Авангард-Профессиональная экипировка» и «ГК «Юниторг».

— В этом году Welcome Forum приглашает послушать выступление московских и уральских спикеров, которые поделятся успешными кейсами по управлению отелями и ресторанами. Но главная «фишка» мероприятия в том, что мы попытаемся сместить фокус внимания внутрь региона. Поэтому к диалогу приглашены и местные звезды: это Татьяна Старовойтова, удивившая своими проектами весь Челябинск. Елена Золина — специалист по клиентскому сервису, которая пишет книги в соавторстве с Игорем Манном и обладает высочайшей экспертизой в этой сфере. Нам есть с кем и о чем разговаривать внутри нашего сообщества. Есть куда стремиться в отношении открытости участников рынка по отношению друг к другу. И сообща работать над общей стратегией по повышению привлекательности нашего региона как для местных, так и для внешних гостей, — отметила директор ПВО Светлана Мещерякова.

В связи с этим впервые на форуме будет уделено большое внимание диалогу представителей отрасли и региональной власти. В частности, организаторы запланировали разбор новых требований и правил для объектов ресторанного и гостиничного бизнеса, введенных в рамках профилактики распространения Covid-19 с участием заместителя Главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрея Смирнова, замначальника Управления торговли и услуг Администрации города Челябинска Инны Красильник и представителей регионального Управления Роспотребнадзора и Министерства экономического развития Челябинской области. А 20 мая состоится открытая дискуссия с участием органов региональной власти, надзорных органов и представителей бизнеса, посвященная развитию делового туризма в регионе.

Специалисты Межотраслевого ресурсного центра уральского гостеприимства из Екатеринбурга подготовили содержательную обучающую программу и проведут ряд семинаров по брендингу ресторана, событийному маркетингу, финансам и оптимизации затрат, а также работе с персоналом.

За визуальную часть форума отвечает фокус-выставка, где будут представлены классические и инновационные решения различных сфер направления HoReCa. Вкус мероприятию придадут шеф-зоны: программа мастер-классов от бренд-шефов компании Retigo Александра Понятина и Вячеслава Погорелого по индийской, техасской, ближневосточной кухне и современному прочтению фаст-фуда; мастер-классы шеф-повара Rational Ильи Суслова по выпеканию, жарению, пошированию, приготовлению на гриле, на пару, во фритюре и все это в одном аппарате. Также предусмотрена дегустация блюд.

Посещение форума БЕСПЛАТНОЕ, по предварительной РЕГИСТРАЦИИ на сайте форума.

Ждем Вас 19-20 мая с 9:30 до 18:00 в ТРК «ГагаринПарк», ул. Труда, 183 (вход со стороны ресторана «Максимилианс»). Подробная программа на сайте.

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