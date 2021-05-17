Пляжи в Челябинске будут открывать поэтапно

В минувшие выходные на пляжах уже появились спасательные посты Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мэр Наталья Котова поторопила подчиненных с открытием пляжей. Начинать работу она предложила поэтапно — с тех пляжей, которые уже готовы с прошлого года.

— Давайте посмотрим, потому что купальный сезон может быть открывать надо. Остальные откроем 25го мая, — отметила Наталья Котова.

Ее зам по городскому хозяйству Александр Астахов возразил: вода в озерах пока холодная. Прогреется она к концу недели.

— Не рекомендуется находиться в воде потому, что средняя температура 18-20 градусов, — отметил Александр Астахов.

— Давайте будем ориентироваться по температуру воды и по готовности пляжей. Я бы поторопилась, — подытожила Наталья Котова.

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