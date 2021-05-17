Пугающая стабильность: еще восемь человек умерли от коронавируса в Челябинской области

Врачи продолжают бороться за жизни южноуральцев в ковидных госпиталях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Челябинской области подтвердили еще 93 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии 61 796. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Еще 91 человек победил ковид. Всего 56 245 южноуральцев переболели новым вирусом. На лечении остаются 2770 человек.

За прошедшие сутки умерли восемь человек. Из них семь — непосредственно от COVID-19 и еще один от других причин.

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