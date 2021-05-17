Под Челябинском погиб велосипедист, врезавшись в столб

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители села Миасское, что находится в Красноармейском районе, обсуждают в соцсетях смертельную аварию с участием велосипедиста. ЧП случилось в минувшую пятницу, 14 мая.

— Вчера в 19 часов проезжали мимо, на земле лежал окровавленный мужчина, полицейские рядом, — написала пользователь Подслушано Миасское | Главное сообщество

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области прокомментировали, что велосипедист был пьян, не справился с управлением и ударился головой о бетонный столб. Травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью.

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