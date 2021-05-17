Лесорубам, уничтожившим полсотни деревьев в «Парковом», грозит уголовное дело

Фото: Александр Русяев

Городская прокуратура завершила проверку по вырубке деревьев в «Парковом», поводом к которой стали многочисленные публикации в СМИ. В надзорном ведомстве подсчитали: под топор попали 48 берез, сосен и кленов, что примерно равно подсчетом жителей, которые называли цифры 50-60.

— Разрешение на снос зеленых насаждений управлением экологии какому-либо хозяйствующему субъекту не оформлялось. При расчете компенсационной стоимости установлено, что городу причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы направлены в отдел полиции «Курчатовский» для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц за незаконную рубку лесных насаждений (ч.3 ст.260 УК РФ).

Напомним, все произошло 26 апреля. Неравнодушные жители вызвали полицию, но лесорубы успели скрыться, оставив бензопилу, застрявшую в дереве. С нее полицейские сняли отпечатки пальцев.

В мэрии не сразу разобрались, что это была за вырубка. На аппаратном совещании заместитель главы города по строительству Владимир Шамне сказал, что там будут строить садик. Мэр Наталья Котова отругала подчиненных, что не предупредили жителей. Ближе к вечеру в пресс-службе администрации уточнили, что рубка все-таки была незаконной.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Челябинске на улице Габдуллы Тукая и вдоль «тропы здоровья» по Захаренко в мае снесут 38 аварийных берез и осин. Вырубка согласована. В мэрии объяснили, для чего это нужно.

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