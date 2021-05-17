Вопреки прогнозам синоптиков в Челябинске прошел дождь

Небо ненадолго затянуло тучами
Фото: АННА ВОЛКОВА
Хотя синоптики и прогнозировали пекло в Челябинске на всю неделю, сегодня в городе прошел небольшой дождь. Малость, а приятно. Конечно, полноценной свежести мы не почувствовали — дождь прошел местами и очень быстро, а разгоряченный асфальт моментом витал в себя влагу.
Сегодня, 17 мая, в Челябинске +32…+34 градуса, ветер 6-11 м/c.
Асфальт высох за секунды
Фото: АННА ВОЛКОВА
Как мы писали ранее, аномальная жара сохраниться в регионе еще как минимум на неделю. По данным сервиса «Гисметео», немного прохладнее будет во вторник и среду — +22..+24 градуса. И во вторник даже обещают небольшой дождь. А так — всю неделю +29..+33 градуса без осадков.
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