Вопреки прогнозам синоптиков в Челябинске прошел дождь

Небо ненадолго затянуло тучами Фото: АННА ВОЛКОВА

Хотя синоптики и прогнозировали пекло в Челябинске на всю неделю, сегодня в городе прошел небольшой дождь. Малость, а приятно. Конечно, полноценной свежести мы не почувствовали — дождь прошел местами и очень быстро, а разгоряченный асфальт моментом витал в себя влагу.

Сегодня, 17 мая, в Челябинске +32…+34 градуса, ветер 6-11 м/c.

Асфальт высох за секунды Фото: АННА ВОЛКОВА

Как мы писали ранее, аномальная жара сохраниться в регионе еще как минимум на неделю. По данным сервиса «Гисметео», немного прохладнее будет во вторник и среду — +22..+24 градуса. И во вторник даже обещают небольшой дождь. А так — всю неделю +29..+33 градуса без осадков.

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