Более 300 южноуральцев выбрали объекты для благоустройства

Фото: 74.gorodsreda.ru

Общественники посчитали: в голосовании за лучшие объекты благоустройства приняли участие более 300 тысяч южноуральцев. Буквально неделю назад было чуть более 150 тысяч, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Даже в праздничные каникулы люди не забывали выразить мнение по поводу одной из самых животрепещущих тем (уступающей разве что экологии и транспорту). Ничем другим активность и не объясняется, кроме того, что жители истосковались по обустроенной городской среде и пригодным для времяпрепровождения общественным пространствам, — комментируют авторы паблика. — Чиновникам, реализующим программу, должно быть принципиально важно эти народные ожидания оправдать.

По уровню активности на первом месте оказались челябинцы, на втором — жители Магнитогорска.

Напомним, что проголосовать за объекты благоустройства могут все жители области на сайте 74.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая включительно. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в список для благоустройства на 2022 год.