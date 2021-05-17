В Челябинске запустят самый большой воздушный шар

Праздник пройдет 26 мая на площадке школы-интерната №9. Фото: организаторы

26 мая на площадке коррекционной школы-интерната №9 Челябинска установят 26-метровый воздушный шар. Мероприятие пройдет в рамках первого общегородского благотворительного фестиваля «Энергия добра». Ребята смогут посидеть в корзине аэростата и сделать фото.

В фестивале примут участие 130 детей-сирот. Фото: организаторы

— В фестивале примут участие 130 воспитанников семи детских учреждений города Челябинска: школы-интерната №9 и №13, детских центров «Акварель», «Гнездышко», «Солнечный», «Надежда» и «Аистенок». Это ребята, волею судьбы оказавшиеся в сложной жизненной ситуации: без мам и пап, либо без их попечения. Мы хотим подарить сиротам яркие эмоции, дать им возможность творческой реализации, — говорят организаторы фестиваля «Энергия добра».

Дети смогут покататься на верблюде. Фото: организаторы

Воспитанники центров покажут творческие номера, оценивать которые будут известные жители Челябинска. На площадке будет много активностей и сюрпризов. По оценке организаторов, это самое масштабное за последний год мероприятие для детей-сирот.

Фото: организаторы

Кульминацией фестиваля «Энергия добра», организованного Ассоциацией малой энергетики при поддержке партнеров, станет установка огромного воздушного шара на спортивном поле школы-интерната №9. Ребята смогут посидеть в корзине аэростата, сделать памятные фото, пообщаться с аэронавтами из Федерации воздухоплавания России в Челябинской области. Также будет организовано традиционное катание на верблюде, ребят ждут подарки и вкусное угощение.

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