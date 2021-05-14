Южноуральцам расскажут, во сколько обойдется строительство метро в Челябинске

Эскиз станции «Комсомольская площадь». Фото: wikimedia.org

Появилась надежда, что в Челябинске скоро вновь начнется строительство метро. Российский вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о концептуальной поддержке правительственной комиссией проектов, на которых опробуют новые финансовые инструменты: бюджетные займы и инфраструктурные облигации. Как и следовало ожидать, среди них — обновление общественного транспорта в Челябинске с завершением возведения метрополитена, пишет городской паблик «Челябушка».

— Хуснуллин добавил, что проработка «пилотов» продолжится совместно с Минфином. А где финансисты, там и точные цифры — значит, совсем скоро мы узнаем, во сколько же обойдется самый долгожданный проект южноуральской столицы, — добавляют авторы телеграм-канала.

Напомним, 21 апреля в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин объявил о планах строительства метрополитена в Челябинске.

Журналисты «КП-Челябинск» изучили, какой могла быть подземка.