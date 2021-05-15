Илью Мительмана сняли с праймериз в Челябинске

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Челябинские единороссы исключили депутата Илью Мительмана из списка кандидатов на праймериз по выборам в Госдуму. Решение о снятии с регистрации приняли единогласно. Официальная причина — грубое нарушение партийной дисциплины, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Уже после подачи заявления на предварительное голосование Мительман откровенно выступал против нынешней городской власти, не поддержал отчет мэра, устраивал скандалы, а последней каплей была жалоба на него о подкупе избирателей, — добавляют авторы городского паблика. — С «Единой Россией» депутат связан в течение 15 лет (сам он уверяет, что максимально предан), однако со стороны эта связь казалась формальной. Вероятно, он продолжит борьбу за участие в думских выборах — либо от других партий через переговоры, либо соберет подписи и станет самовыдвиженцем.

Общественники подчеркивают, что произошедшее подтверждает твердую позицию единороссов и руководства Челябинской области: тщательный отбор кандидатов во избежание проблем и настороженное отношение к тем, кто хочет пошуметь.