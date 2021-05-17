Билайн удвоил темпы строительства сети в регионах России

Компания удвоила темпы строительства новых базовых станций по сравнению с тем же периодом прошлого года и реализовала крупные проекты по модернизации инфраструктуры. В результате выросло покрытие, скорости мобильного интернета и надежность сети.

Билайн последние три года постоянно увеличивает мощность сети в регионах России. В 1 квартале 2021 года Билайн продолжил наращивать темпы развития сети, заранее расширяя мощность инфраструктуры для решения растущих запросов клиентов.

Емкость и покрытие сети были увеличены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей. Благодаря новым базовым станциям клиенты используют еще больше мобильного интернета. LTE трафик в 1 квартале 2021 года вырос на 52% по сравнению с 1 кварталом прошлого года, а его доля в общем объеме интернет-трафика (3G+2G) выросла на 4 процентных пункта и составила 84%.

Вместе с этим Билайн продолжает расширять пропускную способность сети, что увеличивает скорости мобильного интернета. В 1 квартале компания завершила рефарминг 1800 диапазона еще в 9 филиалах. Скорость мобильного интернета в них увеличилась в среднем на 25%.

Компания улучшила использование сети в дороге, а также увеличила надежность связи в пиковые моменты нагрузки. Для этого в 23-х филиалах Билайн интегрировал систему SON, которая с помощью искусственного интеллекта адаптирует работу оборудования под индивидуальные запросы клиентов.Также в 2021 году компания планируетвнедрить технологию VoLTE на новой платформе в 28 регионах России. Используя VoLTE, клиент сможет совершать голосовые вызовы через сеть 4G с высоким качеством передачи голоса и быстрым соединением с собеседником.

В Челябинской области Билайн продолжает реализовывать программу развития сети, запуская новые базовые и внедряя новые технические решения. Сейчас обновленная сеть оператора обеспечивает более высокие скорости мобильного интернета, что позволяет жителям получать доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха, загружать за несколько секунд видеофайлы в высоком качестве, общаться по видеосвязи и пользоваться другими мобильными сервисами дома или в дороге.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

— Последние несколько лет стали рекордными для Билайн в развитии сети. Качество услуг — один из краеугольных камней новой клиентоцентричной стратегии компании. Техническая дирекция Билайн систематически развивает все компоненты инфраструктуры в интересах клиента: увеличивает скорость, мощность и покрытие сети. В 2021 году мы будем поддерживать высокую скорость позитивных изменений.