На охрану экологии в Челябинской области потратят более восьми миллиардов рублей

Более чем в полтора раза выросли за год инвестиции в охрану окружающей среды. В общей сумме это 8,3 миллиарда рублей. Такие данные приводит городской паблик «Челябушка» со ссылкой на исследование Челябинскстата.

— Львиная доля вложений, судя по анализу аудиторов региональной КСП, связана с воздухом, — добавляют авторы «Челябушки». — Значит, как-то так выглядят первые результаты планомерной работы, состоящей из договоренностей чиновников с промышленниками о сокращении выбросов, усиленный мониторинг и замещение вредного транспорта чистым (на газомоторном топливе). Уже неплохо. Ни о каком давлении, конечно, речи нет, но всегда может быть лучше, особенно в части привлечения к инвестициям главных загрязнителей.