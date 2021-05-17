Эксперт расскажет, как проверить эффективность вакцины от коронавируса

30% россиян имеют антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2). Это показало исследование ИНВИТРО, которое было запущено ровно год назад во всей сети медицинских офисов. Мониторинг по количеству выявленных антител, чтобы объективно судить об эпидемиологической обстановке и о формировании коллективного иммунитета.

Один из самых популярных вопросов, который обычно задают пациенты — можно ли прививаться человеку, который уже переболел и имеет антитела к COVID-19?

На него ответит заведующий клинико-диагностической лабораторией ООО «ИНВИТРО-Урал», кандидат медицинских наук Павел Городечный в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). Также поговорим, чем отличаются исследования на коронавирус, как подготовится к прививке, какой тест нужно сдавать для проверки эффективности вакцины и долго ли сохраняется иммунитет.

Не пропустите! Во вторник, 18 мая, в 08:30 на 95,3 FM — в Челябинске, 89,8 FM — в Миассе; 89,3 FM — в Златоусте. Или на сайте радио КП.

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