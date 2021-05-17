Двое погибли во время пожара в Челябинской области

Дом практически выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Коркино сегодня днем сгорел жилой дом на двух хозяев. На фотографиях можно заметить, что комнаты внутри выгорели полностью.

— По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли деревянного дома на площади 30 кв. м. С одной половины дома, еще до приезда сотрудников МЧС, самостоятельно эвакуировались два человека. При исследовании второй половины жилого помещения огнеборцы обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте работали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

С наступлением жары в Челябинской области увеличилось количество возгораний. На территории региона введен противопожарный режим, рассказываем, как долго продержится пекло.

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