До +36! МЧС предупредило об аномально жаркой погоде на вторник в Челябинской области

Вот так под солнцем лучше не лежать! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Завтра, 18 мая, в Челябинской области сохранится аномальная жаркая погода. МЧС выступило с предупреждением, а также разослало СМС с напоминанием о противопожарном режиме.

— По данным синоптиков, в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Во второй половине дня 18 мая местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до +36 градусов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На завтра синоптики также обещают кратковременные дожди и грозы. Но в областном центре осадков не ожидается.

Жителей просят не лезть в водоемы — вода еще не прогрелась. В минувшие выходные челябинские спасатели разогнали подростков, нырявших с 10-метровой высоты в карьер. Необходимо носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка и головные уборы, избегать физических нагрузок, воздержаться от алкоголя и пить больше воды без газа.

Начиная со среды будет прохладней +20..+25.

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