Райффайзенбанк расширяет присутствие на Дальнем Востоке

Задача нового офиса — развивать и укреплять отношения с компаниями дальневосточного региона, предлагая им удобные банковские сервисы. Команда нового офиса состоит из клиентских менеджеров и специалистов по корпоративному финансированию.

До сих пор Райффайзенбанк обслуживал корпоративных клиентов с Дальнего Востока в удаленном режиме, через филиал в Новосибирске. Банк открыл офис, отвечая на запрос рынка, так как корпоративному бизнесу важен личный контакт с менеджером.

— Мы видим большой потенциал в рынке Дальнего Востока. Благодаря профессиональной команде нашего нового офиса и современным решениям мы сможем удовлетворить растущий спрос сотен компаний на быстрые, удобные банковские продукты и сервисы. Усиление наших позиций в Дальневосточном регионе соответствует нашей стратегии — быть самым рекомендуемым банком, — прокомментировал руководитель дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса Райффайзенбанка и член правления Никита Патрахин.

Последние несколько лет Райффайзенбанк активно инвестировал в продукты и сервисы, чтобы поддерживать бизнес-процессы компаний в любом часовом поясе, от Калининграда до Камчатки. Сейчас у корпоративного бизнеса есть возможность проводить рублевые и валютные платежи с раннего утра дальневосточного часового пояса. Это особенно актуально для компаний, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, а работа с компаниями этой сферы — одно из ключевых направлений Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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