Райффайзенбанк вошел в тройку лучших банков для получения кредита наличными

Райффайзенбанк вошел в топ-3 кредитных организаций, в которых клиенту удобнее всего получить кредит наличными, показало исследование Markswebb Cash Credit Acquisition Rank 2021. Компания исследовала процесс получения кредита для новых клиентов банка.

Оценка в рейтинге показывает, насколько быстро и удобно банки выдают кредиты наличными, отмечается в исследовании. Это количественная оценка CJM (Customer journey map или карта клиентского пути), которая учитывает удобство на каждом этапе получения кредита, скорость и сложность решения задач клиента, количество каналов оформления и вариативность пользовательского пути.

— На рынке повысился интерес к цифровым форматам финансовых услуг и особенно к процессу дистанционного оформления кредитных продуктов. Скорость и удобство получения кредита наличными принципиально важны для клиента. Возможность доставки карты сделала процесс кредитования более удобным. При этом действующие клиенты Райффайзенбанка могут получить потребительский кредит в мобильном приложении за несколько минут, — отметила руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Ирина Ярыгова.