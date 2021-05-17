В челябинском Миндортрансе рассказали, что станет с автобусными маршрутами у дворца спорта «Юность»

Автовокзал «Центральный» закрылся 15 мая
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Стало известно, что станет с автобусными рейсами, которые базировались на ранее закрытом автовокзале у дворца спорта «Юность» в Челябинске. В Региональном Миндортрансе сообщили, что ни один маршрут не будет закрыт.
— На сегодняшний день все автобусные рейсы от дворца спорта «Юность» перенесены на другие автовокзалы Челябинска - «Южные ворота», «Северные ворота», автовокзал, расположенный в торговом комплексе «Синегорье», а также на автостанцию «Южная», — сообщили в ведомстве. — При переносе рейсов на автовокзал «Южные ворота» все рейсы пригородных маршрутов были переведены на новый Пригородный автовокзал, расположенный рядом с автовокзалом «Южные ворота». Непосредственно от автовокзала «Южные ворота» отправляется часть рейсов маршрутов межмуниципального, межрегионального и международного сообщения.
Всю информации о расписании перенесенных рейсов граждане могут узнать на сайте av74.ru.
Напомним, автовокзал «Центральный» у дворца спорта «Юность» прекратил свою работу 15 мая. До этого момента автобусные рейсы переносили в несколько этапов, чтобы не доставлять лишних неудобств пассажирам.
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