В челябинском Миндортрансе рассказали, что станет с автобусными маршрутами у дворца спорта «Юность»

Автовокзал «Центральный» закрылся 15 мая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что станет с автобусными рейсами, которые базировались на ранее закрытом автовокзале у дворца спорта «Юность» в Челябинске. В Региональном Миндортрансе сообщили, что ни один маршрут не будет закрыт.

— На сегодняшний день все автобусные рейсы от дворца спорта «Юность» перенесены на другие автовокзалы Челябинска - «Южные ворота», «Северные ворота», автовокзал, расположенный в торговом комплексе «Синегорье», а также на автостанцию «Южная», — сообщили в ведомстве. — При переносе рейсов на автовокзал «Южные ворота» все рейсы пригородных маршрутов были переведены на новый Пригородный автовокзал, расположенный рядом с автовокзалом «Южные ворота». Непосредственно от автовокзала «Южные ворота» отправляется часть рейсов маршрутов межмуниципального, межрегионального и международного сообщения.

Всю информации о расписании перенесенных рейсов граждане могут узнать на сайте av74.ru.

Напомним, автовокзал «Центральный» у дворца спорта «Юность» прекратил свою работу 15 мая. До этого момента автобусные рейсы переносили в несколько этапов, чтобы не доставлять лишних неудобств пассажирам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru