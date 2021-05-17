В ДТП с автобусом и «ГАЗелью» в Челябинске пострадали два человека

Фото: «Челябинский транспорт» / vk.com

Во время столкновения автобуса ПАЗ и грузовой «ГАЗели» в Челябинске пострадали два человека. По данным городского управления ГИББД, авария произошла сегодня днем, 17 мая, на пересечении улиц Горького и проспекта Победы

Предварительно известно, что водитель автомобиля ПАЗ поворачивал на дороге налево. И в этот момент в него врезалась грузовая «ГАЗель», которая ехала прямо. В результате столкновения автобус унесло в сторону, где он протаранил металлические ограждения.

В Горздраве сообщили, что 30-летняя пассажирка автобуса получила ушиб бедра. Сотрудники скорой помощи госпитализировали женщину в больницу. Также у водителя газели была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Однако он от госпитализации отказался.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: «Челябинский транспорт» / vk.com

Фото: «Челябинский транспорт» / vk.com

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