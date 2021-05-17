Путин поддержал идею создания СПГ-заправок в Челябинской области

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем правления компании «Новатэк» Леонидом Михельсоном. В ходе своей беседы они обсудили строительство сети заправок со сжиженным природным газом, которую планируется разместить на трассе между Челябинском и Санкт-Петербургом.

— Ввели малотоннажный, на 40 тысяч тонн, СПГ-завод в Магнитогорске и планируем в ближайшее время закрыть трассу Санкт-Петербург—Челябинск полностью СПГ-заправками, в том числе и южное направление. Это тоже, я считаю, очень важно, — сообщил президенту Леонид Михельсон.

Глава государства Владимир Путин поддержал идею создания сети СПГ-заправок. Он заявил, что это станет «серьезным вкладом в развитие “зелёной” энергетики».

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