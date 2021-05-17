Отрубил голову за отказ дать деньги на корм: в Челябинской области осудили мужчину, убившего кошку своей дочери

Мужчина не сядет в колонию за убийство кошки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 55-летнему местному жителю, который убил кошку своей родной дочери. Мужчину признали виновным в жестком обращении с животным, повлекшее его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ).
Преступление произошло 30 января 2021 года. Мужчина, будучи пьяным и находясь дома, позвонил по телефону своей дочери, которая проживала вместе с ним. Он потребовал денег на корм кошки. Но, получив отказ, мужчина сообщил, что решит вопрос по-другому, после чего взял топор и отрубил голову животному.
Мужчина во время судебного заседания свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в бюджет государства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru