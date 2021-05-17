В Челябинской области автоледи за рулем иномарки сбила пенсионерку на пешеходном переходе

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Фото: архив "КП"
В Магнитогорске Челябинской области автоледи за рулем иномарки сбила пенсионерку на пешеходном переходе. По данным регионального управления ГИБДД, инцидент произошел сегодня, 17 мая, в 8:50 утра на улице Профсоюзная возле дома №1.
— Водитель, женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, совершила наезд на пешехода, женщину 1958 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.
Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. Однако ее жизнь не удалось спасти.
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