В Челябинске женщина за рулем сбила пятилетнюю девочку на пешеходном переходе

Девочку прямо с места аварии увезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 17 мая, в 17:45 на улице Новороссийской около дома №110 32-летняя женщина за рулем Opel Corsa сбила 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой по нерегулируемому пешеходном переходу. Об этом сообщают в ГИБДД Челябинска.

— С места происшествия девочку увезли в больницу, — добавляют в ведомстве. — Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.

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