«Она как бы есть, но ее нет»: жители сел под Челябинском остались в жару без воды

С такой проблемой жители сел сталкиваются уже не первый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жаркая погода ударила по нескольким поселкам Челябинской области. Школы, детские сады и жилые дома в селе Еткуль и деревнях Печенкино и Журавлево остались без питьевой воды. И такое уже не в первый раз. В мэрии говорят, что из-за аномальной жары резко увеличилось число потребляемой воды, а ее в резервуарах нет. Теперь воду здесь дают по графику, организованы временные колонки.

Местные жители буквально завалили жалобами власти. Так, последние несколько дней жители Еткуля и поселков написали несколько эмоциональных обращений в группе «ВКонтакте» «Текслер, помоги!».

— Вода как бы есть, но ее нет, так как она успевает проскользнуть в игольчатое ушко. Если ограничивают подачу воды или дают по времени, то пусть дают ее так, чтобы она дошла до последнего крайнего потребителя. У нас который год такой бардак с водой, — пишет Олег Костырев.

— Мы живем в двухэтажном многоквартирном доме и на второй этаж вода не доходит, сын в садике даже в туалет сходить не может — нечем сливать. Дочь в школе говорит также. Может есть возможность помочь хоть школам садикам и больнице. Жители-то потерпят конечно, но пожилые люди тоже нуждаются в помощи с водой, — пишет Антон Контробаев.

— В селе Еткуль жители уже готовы поднять на вилы администрацию! 21 век, 2021 год, но у нас нет воды! Администрация как всегда пишет ересь про жаркую погоду и нехватку воды. Даже график решили составить и давать нам воду на целых 4 часа с 6 до 10 утра! Реакция какая-нибудь будет или опять проигнорят? — возмущается Стас Карпов.

И это только малая толика обращений и жалоб. Местные жители говорят, что в прошлом году в Еткуле все три летних месяца не было воды. В пресс-службе Еткульского муниципального района сообщили, что виной всему аномальная для мая месяца погода — увеличилось потребление воды населением.

Фото: Администрация Еткульского муниципального района/vk.com

— Острая нехватка питьевой воды, подаваемой через центральные системы водоснабжения, уже наблюдается в с.Еткуль, д.Печенкино и д.Журавлево. Для восстановления объема воды в накопительных емкостях принято решение о введении ограничительных мер — вода будет подаваться по следующему графику: с. Еткуль: с 6.00 до 10.00 часов и с 18.00 до 23.00 часов, д. Печенкино, д. Журавлево: с.6.00 до 23.00 часов, — сообщают в администрации.

Кроме того, в подвалах многоквартирных домов в Еткуле вывели краны для набора воды на бытовые нужды. В деревнях организуют временные водонаборные колонки.

В администрации говорят, что для решения проблемы с водой в этом году из областного бюджета выделили 7,4 млн на проект по строительству водозаборных очистных сооружений. Конкурс на выбор подрядчика уже проведен и проектно-сметную документацию разработают к концу 2021 года.

Жители Копейска также сообщают о перебоях с водой. Схожая ситуация была в Копейске и Еманжелинске в прошлом году, где также из-за жары ограничивали подачу воды.

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