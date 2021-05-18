В Миассе Челябинской области погиб 42-летний мужчина, переходивший железнодорожные пути

Мужчина ночью переходил пути. Фото: УрСУТ СКР

Сегодня ночью, в 2:47 на втором пути станции Миасс грузовой поезд сбил 42-летнего мужчину. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР, миассец переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

— Со слов машинистов, опрошенных следователем, они увидели мужчину, находящегося в габарите пути. Локомотивная бригада подавала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, но из-за близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, — сообщают в УрСУТ СК России.

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