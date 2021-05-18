В Челябинской области умерли семь человек с коронавирусом

91 южноуральца выписали из больниц Фото: Валентина ВАГАНОВА

За минувшие сутки в Челябинской области подтвердилось 92 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщают в региональном минздраве. Из больниц выписали 89 южноуральцев.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписались из больниц 56 334 человек. На лечении остаются 2 766 пациентов. За прошедшие сутки умерли восемь человек: от COVID-19 — шесть человек, один — от других причин.

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