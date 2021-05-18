Под Челябинском сгорел мусоровоз

Мусоровоз загрузил тлеющие отходы и сгорел Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сосновском районе сгорел мусоровоз, обслуживающий поселок Полетаево. Оказалось, что кто-то выбросил тлеющие отходы. По дороге огонь разгорелся и охватил всю машину.

— Мусоровоз просто сгорел полностью. Одна единица техники в Сосновском районе просто выпала. Мы сейчас ищем способы найти резерв, — рассказал на пресс-конференции КП-Челябинск Захид Камилов.

Что именно загрузил мусоровоз с площадки, пока выясняется.

Как отмечают в ЦКС, это уже не первый подобный случай. В прошлом году кто-то выбросил в контейнер тлеющую золу. Возгорание вовремя заметили и, дабы спасти машину, пришлось срочно выгрузить отходы — тогда это вызвало возмущение жителей.

Регоператор напоминает, что выбрасывать тлеющие отходы в контейнеры категорически запрещено.

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