«На подмогу едут пожарные из Челябинска»: в Копейске горит частный дом

Горит частный дом. Фото: скрин видео «Новости Копейск (В) Теме»/vk.com

Сегодня, 18 мая, днем в Копейске по улице Серова загорелся частный дом. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Новости Копейск (В) Теме».

— На месте работают несколько единиц пожарной техники, скорая и газовая служба. О пострадавших ничего неизвестно, — пишут очевидцы. — Пожарные не справляются, им на подмогу едут машины из Челябинска.

Обновлено в 13:11. В МЧС по Челябинской области сообщили, что горят два частных дома в поселке РМЗ Копейска. На месте работает шесть автоцисцерн.

— В поселке плотная застройка, на улице порывистый ветер. Наши сотрудники отстаивают дома и постройки рядом, — сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области. — Погибших и пострадавших нет.

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