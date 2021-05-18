Водоемы Челябинской области покрылись желтой и бурой пленкой

Тревожные сообщения в минэкологии поступили от отдыхающих на водоемах. Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области

В Челябинской области на поверхности водоемов образовалась пленка бурого и желтого цветов. Тревожные сообщения о загрязнении рек, озер, карьеров и прудов в социальные сети выкладывают взволнованные жители региона. В Минэкологии сообщают, что повода для беспокойства нет.

— Выяснить причину появления разводов на воде просили жители Челябинской области, — рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. — В частности жители жалуются на разводы неизвестного происхождения и образование на водной поверхности водоемов пленки желтого или бурого цвета.

Чиновники на просьбу жителей отреагировали. Выяснилось, что предприятия или человеческий фактор тут ни при чем.

— Данное загрязнение является природным, — отметил Виталий Безруков. — Источником служит пыльца от цветущих деревьев, которая покрывает водные объекты. Данная ситуация связана с аномальной жарой и очень ранним цветением хвойных и лиственных пород деревьев.

В Челябинской области аномальная жаркая погода сохранится до 20 мая. МЧС выступило с предупреждением, а также разослало СМС с напоминанием о противопожарном режиме.

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