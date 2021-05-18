Стой, кто идет: в школах Челябинской области внедрят систему контроля доступа

Губернатор поручил усилить контроль за безопасностью в школах. Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер провел совещание с главами городов и районов региона. Как сообщает пресс-служба губернатора, начал совещание глава области с темы безопасности детей, особенно острой после трагедии в Казани.

Ключевая задача — усилить контроль за безопасностью в школах с помощью системы видеонаблюдения с контролем управления доступом. Турникеты, металлодетекторы, видеокамеры — важно следить, кто вошел в здание и вышел.

В системе «Умный город» появятся интеллектуальные алгоритмы предотвращения ЧП с автоматическим оповещением полиции.

Обязательна профилактическая работа: с педагогами, детьми. Никаких тайн и секретов, недомолвок.

— Учителя, директора, школьники, родители или законные представители детей — все должны общаться друг с другом, обращать внимание на тех детей, чье поведение меняется, и сигнализировать об этом. Особое внимание уделять семьям и детям, где есть сложности с преодолением жизненных трудностей, где есть проблемы в общении со сверстниками, родителями, преподавателями, — сказал губернатор.

В июне в регионе стартует оздоровительная кампания: в срок, но с ограничениями. Лагеря будут наполнены на 75 %, отменены родительские дни. В области откроется 776 лагерей, включая формат дневного пребывания.

Отдельный пункт — обеспечение питьевого водоснабжения. Главам Златоуста, Копейска, Сатки, Еманжелинска, Варненского, Брединского, Увельского, Нязепетровского и Нагайбакского районов поручено взять тему на личный контроль .

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