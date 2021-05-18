Идеи поддержат рублем: Текслер выделил 400 миллионов на предложения жителей области

400 миллионов рублей по распоряжению губернатора Алексея Текслера дополнительно получат города и районы региона на претворение в жизнь предложений жителей. Система инициативного бюджетирования предполагает финансирование ярких идей широкого спектра — от благоустройства до общественных акций.

— Мы продолжаем развивать в регионе инициативное бюджетирование. В этом году на конкурс вышли 730 проектов, из них 308 стали победителями. Распределено 750 млн рублей из областного бюджета, — сказал губернатор на областном совещании с главами. — Механизм востребован; учитывая количество заявленных проектов, я подписал распоряжение о направлении дополнительно 400 млн рублей.

Главам, минфину региона, управлению внешней политики поручено оперативно довести сумму до муниципалитетов; заключить дополнительные соглашения провести контракты и начать выполнение работ.

Напомним, в нынешнем году в регионе на программу «Реальные дела» выделено 1,5 млрд. руб. Это в два раза больше запланированного.

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