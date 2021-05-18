В Челябинске закрылся «Альфа-Банк» на Ленина

Помещение в 200 кв. метров сдается в аренду Фото: Евгений НАСЫРОВ

В Челябинске закрылся офис «Альфа-Банка» на Ленина, 53. Объявление появилось на дверях. В нем же клиентам напомнили адреса ближайших офисов и сообщили, что 20 мая отделение откроется неподалеку — на Ленина, 73А. Почему переехал банк — выяснял КП-Челябинск.

Евгений НАСЫРОВ Банк переехал с площади Революции на пересечение Ленина и Энгельса Фото: Евгений НАСЫРОВ

— Мы меняем формат офисов, предыдущее место не подходит под новый формат: площадь, высота потолков, особенности интерьера не соответствуют техническим характеристикам. Поэтому мы перенесли офис в задание неподалеку, — сообщили в Альфа-Банке.

Управляющий Альфа-банком в Челябинской области Сергей Лукоянов пояснил, что клиентов предупреждали — каждому отправили СМС-сообщение, оформили навигацию и билборды в окнах старого офиса.

В банке уверяют, что отправили все клиентам смс-сообщения Фото: Евгений НАСЫРОВ

— Новый офис будет работать в уникальном формате phygital: от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов, — сообщил Сергей Лукоянов.

Необычный для Челябинска формат. В офисе будет работать биометрия. Ты только зашел, а система (заранее получив согласие на биометрию) уже передает сотруднику твое имя, какими сервисами банка пользуешься, с какой проблемой пришел и что тебя может заинтересовать. Сергей Лукоянов добавил, что визит в офис можно запланировать, уточнив через приложение загруженность. И стоек для сотрудников привычных тут не будет — видимо с клиентами будут общаться на диванчиках и за кофе.

В новом отделении узнавать, кто пришел, будут по лицу Фото: Евгений НАСЫРОВ

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