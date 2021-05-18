Текслер поручил чиновникам взять на личный контроль водный вопрос

Аномальная майская жара увеличивает расход воды и обостряет ее дефицит. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за аномальной жары в Челябинской области резко увеличился расход воды. Так, водоснабжение в Еткуле и в нескольких селах района организовано по графику.

Сегодня, 18 мая, на совещании с главами городов и районов региона губернатор Алексей Текслер обсудил тему обеспечения территорий водой. Так, в прошлом году закуплено 10 автоцистерн для 9 муниципалитетов. Машины работают по кустовому принципу.

Но автоцистерны — временное решение вопроса. Главы проблемных муниципалитетов возьмут на личный контроль тему питьевого водоснабжения. Речь идет о Златоусте, Копейске, Сатке, Еманжелинске, Варненском, Брединском, Увельском, Нязепетровском и Нагайбакском районах. Вместе с минстроем они должны подготовить системные решения по улучшению ситуации.

— Важно по каждому муниципалитету определиться с системными решениями не только в тактическом, но и стратегическом плане, — сказал губернатор.

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