Текслер призвал челябинцев голосовать по ремонту парков и скверов-2022

Победа в рейтинговом голосовании поможет городу или району сделать уютной общественное пространство. Фото: Иван ВИСЛОВ

12 дней остается до окончания голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На платформе минстроя запущено рейтинговое голосование по объектам ремонта и строительства следующего года. Проголосовать за новый сквер или отремонтированный парк может каждый житель Челябинской области.

На областном аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер призывал жителей региона быть неравнодушными, ведь речь идет о переменах к лучшему в облике родного города, района, села.

— Уже более 390 тысяч южноуральцев проголосовали за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году. Но свое мнение высказали еще далеко не все жители области. Коллеги, информируйте людей, мотивируйте их участвовать в голосовании, — сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что самые активные территории получат премии для благоустройства — 15, 10 и 5 миллионов рублей за первое, второе и третье места.

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