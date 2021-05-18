Райффайзенбанк заработал 8,6 млрд руб. за 1 квартал 2021 года по результатам МСФО

Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

· Чистая прибыль снизилась на 22,0% г/г и на 14,6% кв/кв, составив 8,6 млрд руб. за 1 квартал 2021 года.

· Рентабельность капитала (ROE) по итогам первых трех месяцев года была на уровне 19,2%.

· Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 41,2%.

· Общий объем валового кредитного портфеля снизился на 1,6% г/г и вырос на 0,5% кв/кв, оказавшись на уровне 854 млрд руб.

· Средства клиентов выросли на 1,8% г/г и на 0,7% кв/кв и достигли 1 138 млрд руб.

Чистая прибыль банка за 1 квартал 2021 года снизилась на 22,0% г/г и 14,6% кв/кв и составила 8,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) после уплаты налогов была на уровне 19,2% за первые 3 месяца года (снижение на 501 б.п. г/г и на 313 б.п. кв/кв). Квартальное снижение ROE было обусловлено преимущественно падением чистых комиссионных доходов, тогда как снижение рентабельности капитала в годовом сопоставлении было вызвано в основном более низким торговым результатом.

Чистый процентный доход упал на 4,1% г/г и 6.5% кв/кв, составив 13,9 млрд руб. Годовое снижение было обусловлено падением доходов от кредитов.

Чистая процентная маржа составила 4,5% в первом квартале, снизившись по сравнению с 5,0% в аналогичном периоде прошлого года и с 4,8% в четвертом квартале 2020 года. Падение маржи как в годовом, так и в квартальном сопоставлении, было вызвано тем, что стоимость фондирования снизилась в меньшей степени, чем доходность активов. С учетом корректировки на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, чистая процентная маржа составила 4,3% в 1 кв. 2021 года, также снизившись по сравнению с 4,7% в 1 кв. 2020 года и с 4.6% в 4 кв. 2020 года.

Чистый комиссионный доход вырос на 5,9% г/г в 1 кв. 2021 года. В квартальном сопоставлении чистый комиссионный доход показал падение из-за высокого показателя за 4 кв. 2020 года, обусловленного сезонными факторами.

Торговый результат* за первый квартал 2021 года составил 1,0 млрд руб., что ниже как показателя за аналогичный период прошлого года (4,0 млрд руб.), так и торгового результата за предыдущий квартал (1,6 млрд руб.).

Расходы на создание резервов были на уровне 1,1 млрд рублей за первый квартал года. Стоимость риска (CoR) составила 0,5%, что ниже как уровня 1 кв. 2020 года (0,9%), так и уровня предыдущего квартала (0,7%).

Операционные расходы (без учета отчислений в ФОСВ) выросли на 2,5% г/г за первые три месяца года. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 41,2%. Рост показателя относительно аналогичного периода прошлого года был вызван падением операционного дохода.

*В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа, доходы за вычетом расходов от выбытия инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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