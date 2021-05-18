Прокуратура требует закрыть незаконный хостел в Южноуральске

Всего бизнесмен купил семь квартир. Фото: прокуратура Челябинской области

В Южноуральске Челябинской области индивидуальный предприниматель купил семь квартир в доме по улице Мира и устроил хостел. Вот только в нежилое помещения не перевел и отдельного входа в гостиницу не сделал. Прокуратура потребовала закрыть хостел. Ее поддержал суд, апелляцию не удовлетворили.

— В квартирах есть по несколько комнат, в которых расположены двухъярусные кровати, рассчитанные на несколько десятков человек. Есть и помещения общего пользования — кухни, ванные комнаты, туалеты. Вход в квартиры осуществляется через общий подъезд многоквартирного дома, — объяснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В каждой комнате ютились десятки людей. Фото: прокуратура Челябинской области

Предприниматель даже рекламу в интернете разместил. По закону использовать квартиры как гостиницу нельзя. Прокуратура все проверила и потребовала закрыть хостел. Судом требования удовлетворены, Апелляционным определением Челябинского областного суда решение городского суда оставлено в силе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru