В Челябинской области на границе конфисковали большую партию запрещенных таблеток для похудения

Препараты изъяли и отправили на экспертизу. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области

Сегодня, 18 мая, в пункте пропуска Бугристое в Троицком районе остановили машину, в которой везли больше 1800 капсул сильнодействующих таблеток для похудения, в составе которых был запрещенный сибутрамин.

— Пограничники выявили биологически активные добавки иностранного производства «Лилофин» (1080) капсул, «Фатзорб» (720 капсул), «Билайт» (72 капсулы), предположительно содержащих запрещенное к свободному обороту на территории России сильнодействующее вещество «сибутрамин», — сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. — Всего 1872 капсулы.

Опасные таблетки везли в Екатеринбург на склады, откуда их планировали рассылать по разным городам. Их изъяли и отправили на экспертизу в полицию. Препараты с сибутрамином вызывают зависимость. С 2008 года продажа лекарств для похудения с ним разрешена только в аптеке по рецепту. Всего с начала года пограничники обнаружили на границе около 352 тысяч разных сильнодействующих препаратов — таблеток, капсул и ампул, которые собирались продавать в крупных городах России.

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