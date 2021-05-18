В Челябинске не пустили на рейс в Сочи пьяного мужчину

Мужчина был основательно пьян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 17 мая, во время посадки на самолет в Сочи в Челябинском аэропорту с трапа сняли нетрезвого мужчину.

— То, что 29-летний житель Челябинска был нетрезвым, заметил во время посадки бортпроводник. Медосвидетельствование показало, что в его крови 1,15 мг/л алкоголя — это средняя степень тяжести, — сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. — Мужчину сняли с самолета. Правонарушителя привлекли к ответственности.

Напомним, появление в общественных местах в состоянии опьянения грозит штрафом 100-500 рублей или арестом на 15 суток.

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