Санатории в Челябинской области добывали воду на продажу с нарушениями

Три санатория и одно предприятие нарушали установленные законом требования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура выявила нарушения в пользовании скважинами для добычи воды и последующей продажи в бутылках.

— «Апексинвестстрой», «Родники Урала», «Санаторий «Карагайский бор» и «Санаторий Урал» добывали воду, но не соблюдали меры по предотвращению загрязнения и организации зон санитарной охраны водозаборных сооружений, — сообщили в областной прокуратуре.

Руководству вынесены представления, а одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении руководства «АпексИнвестСтрой» возбуждено дело за работу без лицензии, а в отношении «Родники Урала» и «Санаторий «Карагайский бор» — за нарушения условий лицензии.

Министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении директоров ООО «АпексИнвестСтрой» и ООО «Родники Урала». Виновным лицам назначено административное наказание в виде предупреждения.

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