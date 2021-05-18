На оживленном перекрестке в Челябинске из кузова грузовика на дорогу выпали бутылки с водой

Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com
Инцидент произошел на перекрестке улиц Чичерина и Университетская набережная в Челябинске. У грузовика фирмы «Люкс Вода» выпало из кузова на дорогу множество бутылок с водой. Видео произошедшего было опубликовано в группе «ЧП | ДТП Челябинск» во «Вконтакте».
— [Ничего себе]! Вот это радость! — сказал автор ролика во время съемки.
— Раздача бесплатной воды в период аномальной жары! Мелочь, а приятно! — шутят челябинцы в соцсетях.
Очевидцы происшествия предположили, что у грузовика во время поворота открылась дверь кузова. Что касается выпавших бутылок с водой, то их, вероятней всего, передадут на списание.
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