На оживленном перекрестке в Челябинске из кузова грузовика на дорогу выпали бутылки с водой

Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com

Инцидент произошел на перекрестке улиц Чичерина и Университетская набережная в Челябинске. У грузовика фирмы «Люкс Вода» выпало из кузова на дорогу множество бутылок с водой. Видео произошедшего было опубликовано в группе «ЧП | ДТП Челябинск» во «Вконтакте».

— [Ничего себе]! Вот это радость! — сказал автор ролика во время съемки.

— Раздача бесплатной воды в период аномальной жары! Мелочь, а приятно! — шутят челябинцы в соцсетях.

Очевидцы происшествия предположили, что у грузовика во время поворота открылась дверь кузова. Что касается выпавших бутылок с водой, то их, вероятней всего, передадут на списание.

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