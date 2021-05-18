Жители Челябинска снова пожаловались на смог и неприятный запах в воздухе

Фото: читатель КП-Челябинск

Сегодня вечером, 18 мая, жители Челябинска обратили внимание, что небо в районе металлургического комбината окутало рыжеватым дымом. Кроме того, они отметили, что на улицах также ощущается неприятный запах.

— В городе опять появился смог, и воняет, — кратко резюмировал читатель КП-Челябинск.

Жители Челябинска уже не в первый раз обращают внимание на рыжеватый дым, который идет со стороны Металлургического района. Причем сообщения о смоге поступают даже в выходные дни. Похожая ситуация наблюдается возле ТРК «Алмаз». Там с завода цветных металлов идет дым, а люди жалуются на токсичный запах.

В прошлом году эксперты составили рейтинг регионов России с самым загрязненным воздухом. Выяснилось, что Челябинская область попала в топ-10 этого списка. По данным исследователей, за год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.

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