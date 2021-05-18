В Челябинской области погиб 13-летний подросток во время купания в карьере

В Челябинской области еще не открыт официально пляжный сезон. Фото: архив "КП"

В Челябинской утонул 13-летний подросток во время купания в карьере. Как сообщили в поисково-спасательной службе, инцидент произошел в Копейском городском округе сегодня, 18 мая.

— В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели Мобильного отряда областной ПСС, сотрудники полиции, пожарной охраны, Управления гражданской защиты населения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, похожая трагедия произошла в конце апреля на карьере бывшей шахты в Копейске. 12-летний школьник пришел вместе со своим другом искупаться в водоеме. Он прыгнул в воду и начал тонуть. Его товарищ побежал за помощью. Подростка вытащил из воды очевидец. Врачи в течении часа пытались привести ребенка в сознание, но все попытки не увенчались успехом.

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