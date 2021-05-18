Отправил на свое имя посылку с наркотиками: в Челябинске задержали неудачливого наркодилера

В ходе обысков у челябинца и его сообщника нашли 70 кг наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Челябинской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обвиняются в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, «г», ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Причем один из будущих подсудимых отправил себе запрещенные вещества через службу доставки. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в октябре 2020 года один из обвиняемых, житель Свердловской области, на территории Приморского края разместил в тайнике 2 кг синтетических наркотиков. А их забрал себе челябинец – он же второй фигурант уголовного дела. Однако мужчина решил не придумывать каких-либо хитрых способов с транспортировкой и просто отправил наркотики посылкой на свое имя. В дальнейшем он планировал продать эти запрещенные вещества.

Сотрудники транспортной компании были в шоке, когда узнали, какой груз они везут. О случившемся они сообщили в правоохранительные органы. Полицейские задержали челябинца в момент, когда он получал посылку с наркотиками. Позже поймали и жителя Свердловской области, сделавшего «закладку».

— В ходе проведения обысков в гаражных кооперативах, садовом участке и по месту жительства обвиняемых сотрудниками полиции обнаружено и изъяты наркотические средства общей массой около 70 кг, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело в отношении обвиняемых будет рассмотрено в Калининском районном суде Челябинска.

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